Учёные проанализировали развитие мозга австралопитеков

Головной мозг австралопитеков оказался похож на обезьяний, но при этом развивался он как человеческий.
Как
Выяснилось, что мозги детенышей наших предков походили на мозги юных шимпанзе. При этом мозги взрослых австралипитеков были гораздо больше, чем у современных шимпанзе того же возраста.
Учёные пришли к выводу, что мозг австралопитеков развивался как у современного человека — с возрастом. Это исследование противоречит основной теории, что мозг австралопитеков начал дольше развиваться только по мере его увеличения в размерах.
Как писал NEWS.ru, австралийские учёные считают, что современные обезьяны умнее высших приматов — австралопитеков, живших от 4 до 1,8 млн лет назад. Исследователи сравнили их интеллект, сопоставив данные об интенсивности кровоснабжения мозга животных и размер отверстий в черепной коробке. Специалисты считают, что у родственных организмов должна быть примерно одинаковая скорость кровоснабжения. А по общему просвету сосудов можно представить количество крови, необходимое для нормального снабжения мозга. Метод применили к 69 черепам современных приматов и 11 — австралопитеков. Эксперимент показал, что кровоток у нынешних обезьян почти в два раза интенсивнее, чем у предков человека разумного.
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