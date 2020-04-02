Учёные проанализировали развитие мозга австралопитеков

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Головной мозг австралопитеков оказался похож на обезьяний, но при этом развивался он как человеческий.

Как пишет журнал Science Advances, учёные из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка с помощью компьютерной томографии воссоздал модель головного мозга двух детенышей афарских австралопитеков из Дикики и Хадара в Эфиопии.

Выяснилось, что мозги детенышей наших предков походили на мозги юных шимпанзе. При этом мозги взрослых австралипитеков были гораздо больше, чем у современных шимпанзе того же возраста.

Учёные пришли к выводу, что мозг австралопитеков развивался как у современного человека — с возрастом. Это исследование противоречит основной теории, что мозг австралопитеков начал дольше развиваться только по мере его увеличения в размерах.

Как писал NEWS.ru, австралийские учёные считают, что современные обезьяны умнее высших приматов — австралопитеков, живших от 4 до 1,8 млн лет назад. Исследователи сравнили их интеллект, сопоставив данные об интенсивности кровоснабжения мозга животных и размер отверстий в черепной коробке. Специалисты считают, что у родственных организмов должна быть примерно одинаковая скорость кровоснабжения. А по общему просвету сосудов можно представить количество крови, необходимое для нормального снабжения мозга. Метод применили к 69 черепам современных приматов и 11 — австралопитеков. Эксперимент показал, что кровоток у нынешних обезьян почти в два раза интенсивнее, чем у предков человека разумного.