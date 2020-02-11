https://static.news.ru/photo/7df28c1a-4ce7-11ea-ba40-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Большинство инфекций терзают человечество «благодаря» животному миру. Их возбудители называются зоонозы. К ним относят коронавирус, чуму, сибирскую язву, бруцеллёз, туляремию, бешенство и т.д. Всего — свыше 100 заболеваний.

По предварительной оценке, каждый год на Земле такие недуги поражают около 2,4 млрд человек. Около 2,2 млн пациентов умирают. Не помогает даже современная медицина. Наиболее опасными болезнями являются вирусы Зика и Эбола.

Основными переносчиками зоонозов, по информации международной организации EcoHealth Alliance, являются летучие мыши, приматы и грызуны. Заразиться можно и от домашних животных, особенно если их не прививают. Передача происходит по воздуху, при употреблении мяса больных особей, через укусы насекомых, пишет издание Naked Science.

От 60 до 75% всех известных инфекций появились после контактов людей с животными. Вирусы, бактерии и другие простейшие организмы передавались во время охоты или пребывания человека в местах обитания представителей фауны. Хорошая новость заключается в том, что большая часть подобных заболеваний цивилизация научилась подавлять.

Как ранее писал NEWS.ru, исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан заявил, что в мире не существует действующих лекарств от коронавируса 2019-nCoV. По его словам, большинство заболевших останутся живы, если им предоставят необходимое лечение. Райан подчеркнул, что тяжёлые случаи, а также летальные исходы возникают у пожилых людей, которые испытывают проблемы со здоровьем.