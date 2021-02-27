Учёные обнаружили неожиданную пользу от употребления яблок

Специалисты из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний выявили неожиданный эффект от употребления яблок. Проведённое ими исследование показало, что яблоки способны влиять на развитие памяти.
Свои выводы они сделали в ходе эксперимента над мышами. Они культивировали стволовые клетки из мозга взрослых грызунов, а затем добавили в них кверцетин и 2-гидроксибензойную кислоту — фитонутриенты, содержащиеся в яблоках. В результате вещество способствовало стимуляции нейрогенеза — процесса образования новых нейронов.
Такие фитонутриенты, как ресвератрол и эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), могут оказывать положительное влияние на различные органы, включая мозг, — отметили учёные.
Они отметили, что полученный эффект был сопоставим с эффектом от физических упражнений, которые известны своим влиянием на образование новых нейронов,
Ранее NEWS.ru писал, что доктор химических наук, профессор Яков Яшин назвал продукты, способные провоцировать развитие онкологических заболеваний. К таковым относятся копчёное и приготовленное на углях мясо, колбасы, сыры, хлеб, печенье, чипсы, арахис и фисташки. По словам специалиста, они вызывают мутации клеток организма, что способствует онкологии.