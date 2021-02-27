Учёные обнаружили неожиданную пользу от употребления яблок

https://static.news.ru/photo/e62a0d8e-78f2-11eb-8f77-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний выявили неожиданный эффект от употребления яблок. Проведённое ими исследование показало, что яблоки способны влиять на развитие памяти.

Свои выводы они сделали в ходе эксперимента над мышами. Они культивировали стволовые клетки из мозга взрослых грызунов, а затем добавили в них кверцетин и 2-гидроксибензойную кислоту — фитонутриенты, содержащиеся в яблоках. В результате вещество способствовало стимуляции нейрогенеза — процесса образования новых нейронов.

Такие фитонутриенты, как ресвератрол и эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), могут оказывать положительное влияние на различные органы, включая мозг, — отметили учёные.

Они отметили, что полученный эффект был сопоставим с эффектом от физических упражнений, которые известны своим влиянием на образование новых нейронов, пишет Stem Cell Reports.

Ранее NEWS.ru писал, что доктор химических наук, профессор Яков Яшин назвал продукты, способные провоцировать развитие онкологических заболеваний. К таковым относятся копчёное и приготовленное на углях мясо, колбасы, сыры, хлеб, печенье, чипсы, арахис и фисташки. По словам специалиста, они вызывают мутации клеток организма, что способствует онкологии.