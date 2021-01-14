Учёные назвали продлевающую жизнь практику

https://static.news.ru/photo/094443fa-5672-11eb-8afa-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Исследование американских учёных показало, что медитация способна увеличить продолжительность жизни.

Об эксперименте пишет Express. Специалисты отобрали 202 добровольца в возрасте от 66 до 81 года. Половине участников исследования предписали ежедневно принимать удобную позу и концентрироваться на потоке мыслей и дыхании в течение 15-20 минут.

Через три месяца у попавших в эту половину испытуемых выявили выраженное снижение среднего показателя артериального давления. В другой группе ничего подобного не наблюдалось. Также, по оценкам учёных, у медитировавших участников эксперимента вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 30%.

Исследователи считают, что положительное воздействие медитации на физическое здоровье обусловлено тем, что эта практика способствует снижению уровня тревожности и позволяет легче переносить стресс.

Ранее NEWS.ru приводил рекомендации клинического психолога по борьбе с паническими атаками, вызванными новостями о коронавирусе. Специалист назвал медитацию в числе способов справиться с этим явлением.