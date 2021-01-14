Учёные назвали продлевающую жизнь практику

Исследование американских учёных показало, что медитация способна увеличить продолжительность жизни.
Об эксперименте
Через три месяца у попавших в эту половину испытуемых выявили выраженное снижение среднего показателя артериального давления. В другой группе ничего подобного не наблюдалось. Также, по оценкам учёных, у медитировавших участников эксперимента вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 30%.
Исследователи считают, что положительное воздействие медитации на физическое здоровье обусловлено тем, что эта практика способствует снижению уровня тревожности и позволяет легче переносить стресс.
Ранее NEWS.ru приводил рекомендации клинического психолога по борьбе с паническими атаками, вызванными новостями о коронавирусе. Специалист назвал медитацию в числе способов справиться с этим явлением.