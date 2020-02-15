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Группа исследователей из Кембриджского университета подтвердила, что картофельные гарниры безопасны для здоровья. Главное, не обжаривать картофель в масле.

Учёные изучили связь ежедневного потребления картофеля с риском сердечных заболеваний. Картофельная диета, установили исследователи, при соблюдении идеального баланса белков и углеводов оказалась полезнее потребления гарниров из очищенных зерновых.

Картофель даёт организму больше калия и клетчатки [чем зерновые] без негативного влияния на кардиометаболизм, — отмечено в материалах исследования.

Британские учёные подтвердили выводы коллег из Калифорнийского университета, которые ещё в 2013 году заявили о пользе нежареного картофеля.

Как писал NEWS.ru, диетолог Морин Стори заявил, что полезна даже картошка фри, из которой организм легко усваивает калий.