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12 июля 2025 в 08:00

Картофельная запеканка с курицей и сыром! Поставил в духовку — и отдыхай

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельная запеканка с курицей и сыром! Поставил в духовку — и отдыхай! Это простое и сытное блюдо, которое станет отличным решением для семейного ужина или праздничного стола. В этом рецепте каждый ингредиент раскрывается на полную, создавая нежный и ароматный вкус.

Ингредиенты

  • Картофель — 600 г
  • Лук — 150 г
  • Куриное филе — 500 г
  • Твердый сыр — 250–300 г
  • Чеснок — 3-4 зубчика
  • Сметана — 250–350 мл
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Соль, перец, специи — по вкусу

Приготовление

  1. Куриную грудку нарежьте. В миске смешайте майонез, курицу, чеснок, специи. Оставьте мариноваться. Лук нарежьте кольцами, сыр натрите на терке. Сметану смешайте с солью, перцем и специями. Картофель нарежьте тонкими кружочками. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слой лука.
  2. Следующим слоем выложите картофель, смажьте сметанным соусом. Плотно выложите курицу, затем посыпьте сыром. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой должен быть сырным. Запекайте в духовке, разогретой до 180–200 градусов, 35–55 минут. Перед подачей дайте запеканке немного остыть.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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