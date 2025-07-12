Картофельная запеканка с курицей и сыром! Поставил в духовку — и отдыхай! Это простое и сытное блюдо, которое станет отличным решением для семейного ужина или праздничного стола. В этом рецепте каждый ингредиент раскрывается на полную, создавая нежный и ароматный вкус.
Ингредиенты
- Картофель — 600 г
- Лук — 150 г
- Куриное филе — 500 г
- Твердый сыр — 250–300 г
- Чеснок — 3-4 зубчика
- Сметана — 250–350 мл
- Майонез — 2 ст. л.
- Соль, перец, специи — по вкусу
Приготовление
- Куриную грудку нарежьте. В миске смешайте майонез, курицу, чеснок, специи. Оставьте мариноваться. Лук нарежьте кольцами, сыр натрите на терке. Сметану смешайте с солью, перцем и специями. Картофель нарежьте тонкими кружочками. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слой лука.
- Следующим слоем выложите картофель, смажьте сметанным соусом. Плотно выложите курицу, затем посыпьте сыром. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой должен быть сырным. Запекайте в духовке, разогретой до 180–200 градусов, 35–55 минут. Перед подачей дайте запеканке немного остыть.
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