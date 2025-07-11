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11 июля 2025 в 11:34

Жарко для выпечки? Эта вкуснющая мясная запеканка готовится на сковороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда на улице жара, а хочется вкусного ужина, эта запеканка станет идеальным решением. Нежное картофельное тесто с сочным фаршем и расплавленным сыром готовится на обычной сковороде за 25 минут. Никакой возни с духовкой — только аппетитный результат!

Ингредиенты:

  • картофель — 500 г;
  • фарш мясной — 260 г;
  • лук репчатый — 140 г (1 крупная луковица);
  • яйца — 3 шт.;
  • сметана — 50 г;
  • сыр твердый — 100 г;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу.

Приготовление:

  1. Картофель натереть, слегка отжать сок.
  2. Фарш обжарить с луком до румяности, посолить.
  3. Смешать картофель, яйца и сметану.
  4. На смазанную сковороду выложить слоями.
  5. Готовить под крышкой 20 минут на среднем огне.
  6. Посыпать сыром, подержать под грилем 5 минут.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

еда
рецепты
запеканки
мясо
картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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