Жарко для выпечки? Эта вкуснющая мясная запеканка готовится на сковороде

Когда на улице жара, а хочется вкусного ужина, эта запеканка станет идеальным решением. Нежное картофельное тесто с сочным фаршем и расплавленным сыром готовится на обычной сковороде за 25 минут. Никакой возни с духовкой — только аппетитный результат!
Ингредиенты:
- картофель — 500 г;
- фарш мясной — 260 г;
- лук репчатый — 140 г (1 крупная луковица);
- яйца — 3 шт.;
- сметана — 50 г;
- сыр твердый — 100 г;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу.
Приготовление:
- Картофель натереть, слегка отжать сок.
- Фарш обжарить с луком до румяности, посолить.
- Смешать картофель, яйца и сметану.
- На смазанную сковороду выложить слоями.
- Готовить под крышкой 20 минут на среднем огне.
- Посыпать сыром, подержать под грилем 5 минут.
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