Жарко для выпечки? Эта вкуснющая мясная запеканка готовится на сковороде

Жарко для выпечки? Эта вкуснющая мясная запеканка готовится на сковороде

Когда на улице жара, а хочется вкусного ужина, эта запеканка станет идеальным решением. Нежное картофельное тесто с сочным фаршем и расплавленным сыром готовится на обычной сковороде за 25 минут. Никакой возни с духовкой — только аппетитный результат!

Ингредиенты:

картофель — 500 г;

фарш мясной — 260 г;

лук репчатый — 140 г (1 крупная луковица);

яйца — 3 шт.;

сметана — 50 г;

сыр твердый — 100 г;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу.

Приготовление:

Картофель натереть, слегка отжать сок. Фарш обжарить с луком до румяности, посолить. Смешать картофель, яйца и сметану. На смазанную сковороду выложить слоями. Готовить под крышкой 20 минут на среднем огне. Посыпать сыром, подержать под грилем 5 минут.

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