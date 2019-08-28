https://static.news.ru/photo/658838d2-c9a7-11e9-8adf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба ДВФУ

Морская пиявка нового вида Johanssonia extrema впервые обнаружена учёными на глубине более 8,7 тысячи метров в районе Курило-Камчатского жёлоба. Об этом сообщили в департаменте внешних коммуникаций Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Новый вид обнаружен во время экспедиции, в которой приняли участие учёные ДВФУ, Национального научного центра морской биологии, а также специалисты из Германии.

Длина тела пиявки составляет 58 миллиметров, что, по словам исследователей, является гигантским размером для столь большой глубины. Для того чтобы выжить, она, предположительно, питается кровью глубоководной рыбы макруруса.

На базе Харьковского национального университета имени Каразина пиявку изучали почти два года и с помощью ДНК-анализа определили её принадлежность к самостоятельному виду Johanssonia extrem. Исследование возглавил специалист по пиявкам Северного полушария Сергей Утевский.

Ранее News.ru писал, что американские биологи смогли впервые снять на видео живого глубоководного длиннохвостого кальмара Asperoteuthis mangoldae. Для этого им пришлось использовать подводный аппарат. Моллюска удалось захватить в кадр на глубине 930 метров неподалёку от острова Джарвис в Тихом океане, запустив с судна «Наутилус» дистанционно управляемый подводный аппарат Hercules.