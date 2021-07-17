Учёные доказали природное происхождение коронавируса

Британские и китайские учёные провели исследование, в котором доказали, что коронавирус не является делом рук человека, а имеет природное происхождение. Специалисты опубликовали статью, в которой аргументировали, почему коронавирус мог появиться только в природе, пишет Global Times.

Согласно результатам работы, коронавирус SARS-CoV-2 по сравнению с вирусом SARS-CoV 2003 года очень хорошо адаптирован к человеческим популяциям, а изменение его адаптивности от животного-хозяина к человеку должно оказаться более значительным.

Эта степень приспособляемости могла случиться только до начала пандемии и с помощью пошагового выбора, считают учёные. Поэтому SARS-CoV-2 не мог появиться и развиться на рынке животных в большом городе и уж тем более в лаборатории.

Также специалисты пришли к выводу, что вспышки коронавируса были подвергнуты повторным взаимным инфекциям как у диких животных, так и у людей. В то же время в течение продолжительного времени в вирусах копятся мутации, которые сумели адаптироваться к человеку.

Ранее в администрации президента США Джо Байдена допустили, что теория о лабораторном происхождении вируса COVID-19 так же правдоподобна, как версия о его природном происхождении. Пока нет никаких убедительных доказательств, говорящих в пользу той или иной теории.