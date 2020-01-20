Учёные из Института Броуда и Института рака Дана-Фарбера провели исследование, в котором выяснили, что несколько десятков неонкологических препаратов способны убивать раковые клетки.
Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cancer. Выяснилось, что некоторые лекарства от воспаления, алкоголизма, диабета и даже артрита могут убивать раковые клетки.
Мы думали, что нам повезёт, если мы найдём хотя бы одно соединение с противораковыми свойствами. Но мы были удивлены, обнаружив такое количество, — приводятся в пресс-релизе Института Броуда слова одного из авторов исследования Тодда Голуба.
Как ранее сообщал NEWS.ru, от сепсиса ежегодно умирает 11 млн человек в мире. Об этом говорится в Докладе о глобальном бремени болезней, опубликованном в журнале Lancet. По словам учёных, количество летальных исходов от заражения крови больше, чем от рака.
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