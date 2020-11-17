Шведские медики предложили новый вариант терапии против коронавируса

https://static.news.ru/photo/2d2d153e-28ba-11eb-abfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новый способ терапии против COVID-19 предложили учёные из шведского Каролинского института. Они рассказали об обнадёживающих результатах новой комбинированной терапии.

В лечении коронавирусной инфекции задействована комбинация одобренного препарата «Ремдесивира» и нового лекарства — hrsACE2. Оно в настоящее время находится во второй фазе клинических испытаний.

Шведские специалисты при поддержке коллег из Австрии, Германии, Испании и Канады протестировали совместное действие этих препаратов. Они обнаружили, что комбинация активных веществ снижает вирусную нагрузку и уменьшает распространение вируса на соседние клетки. Как отмечает руководитель исследования Али Миразими, такая методика позволяет сократить дозы препаратов и, соответственно, снизить риск вероятных побочных эффектов. Исследования опубликованы в журнале EMBO Molecular Medicine.

Комбинированная терапия — модель, которая успешно используется при лечении ВИЧ. До этого мы тестировали этот вариант только на клеточных культурах и тканях, теперь ей предстоят клинические испытания, — пояснил учёный.

В мире к 15 ноября число подтверждённых случаев заболевания COVID-19 перешагнуло отметку в 54 миллиона. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса. Исследовательский центр суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Как ранее писал NEWS.ru, число случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа на Земле превысило 55 миллионов. Жертвами недуга стали 1 327 500 человек.