Путин поручил выделить деньги на базу данных генетической информации

https://static.news.ru/photo/e6f9710a-a7ce-11ea-be50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» профинансировать создание и функционирование национальной базы генетической информации. Деньги на информационно-аналитическую систему хранения и обработки генетических данных потребуются с 2021 года.

Распоряжение включено в список поручений по итогам совещания, посвящённого вопросам развития генетических технологий. Разговор состоялся 14 мая, итоговый документ по традиции был сформирован некоторое время спустя.

Глава государства также поручил кабмину создать научное оборудование для генетических исследований мирового уровня, а также производство расходных материалов к нему.

Создать национальную базу генетической информации Владимир Путин предложил на совещании 14 мая. Тогда же он объявил, что в России в рамках нацпроекта «Наука» будут созданы три геномных центра мирового уровня. Каждый центр, по его словам, станет консорциумом «исследовательских институтов, вузов, производственных и инновационных компаний, причём от Новосибирска до Крыма». Глава государства заявил, что важно развивать генетику, которая по масштабу задач, прорыву и значению для страны сравнима с атомным и космическим проектами XX века.

Главным технологическим партнёром программы стала «Роснефть». Необходимое соглашение с правительством уже подписано. Глава компании Игорь Сечин тогда попросил Путина освободить от налогов инвестиции «Роснефти» в генетику. Это, по его словам, могло бы стать важным стимулом для увеличения поддержки вкладов в развитие российской генетической отрасли.

Как писал NEWS.ru, в перечень поручений по итогам совещания также включена поставленная правительству задача разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ.