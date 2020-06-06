Путин поручил разработать учебные курсы по генетике для школ

https://static.news.ru/photo/e77a63d0-a7c6-11ea-92e0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В российских школах будут преподавать основы генетики. Разработать учебные курсы и дисциплины президент Владимир Путин поручил правительству.

Эта инициатива включена в список поручений по итогам совещания, посвящённого вопросам развития генетических технологий. Разговор состоялся 14 мая, итоговый документ по традиции был сформирован некоторое время спустя.

Обеспечить разработку отдельных учебных курсов и дисциплин (модулей) в области генетики для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, а также организовать повышение квалификации педагогических работников в этой предметной области, — сказано в перечне поручений.

На совещании 14 мая Владимир Путин объявил, что в России в рамках нацпроекта «Наука» будут созданы три геномных центра мирового уровня. Каждый центр, по его словам, станет консорциумом «исследовательских институтов, вузов, производственных и инновационных компаний, причём от Новосибирска до Крыма». Глава государства заявил, что важно развивать генетику, которая по масштабу задач, прорыву и значению для страны сравнима с атомным и космическим проектами XX века.

Главным технологическим партнёром программы стала «Роснефть». Необходимое соглашение с правительством уже подписано. Как писал NEWS.ru, глава компании Игорь Сечин тогда попросил Путина освободить от налогов инвестиции «Роснефти» в генетику. Это, по его словам, могло бы стать важным стимулом для увеличения поддержки вкладов в развитие российской генетической отрасли.