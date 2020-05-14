Инвестиции «Роснефти» в генетику попросили освободить от налогов

Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил освободить инвестиции возглавляемой им компании от налогов. Он выступил с этой просьбой на совещании по развитию генетики у президента РФ Владимира Путина.
По словам Сечина, исключение инвестиций компании в генетику из налогооблагаемой базы могло бы стать важным стимулом для увеличения поддержки вкладов в развитие российской генетической отрасли,
В понедельник, 12 мая, Путин обсудил с главой «Роснефти» меры государственной поддержки для сохранения объёма инвестиций компании.
По словам президента, сокращение инвестпрограммы «Роснефти» на 200 млрд рублей в 2020 году — «это немало».
Как писал NEWS.ru, Путин выразил благодарность специалистам-генетикам за вклад в разработку вакцин от коронавируса.
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