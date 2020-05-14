Инвестиции «Роснефти» в генетику попросили освободить от налогов

https://static.news.ru/photo/d2bf435c-95e2-11ea-986f-fa163e074e61_660.jpg Игорь Сечин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил освободить инвестиции возглавляемой им компании от налогов. Он выступил с этой просьбой на совещании по развитию генетики у президента РФ Владимира Путина.

По словам Сечина, исключение инвестиций компании в генетику из налогооблагаемой базы могло бы стать важным стимулом для увеличения поддержки вкладов в развитие российской генетической отрасли, передаёт «Интерфакс».

В понедельник, 12 мая, Путин обсудил с главой «Роснефти» меры государственной поддержки для сохранения объёма инвестиций компании.

По словам президента, сокращение инвестпрограммы «Роснефти» на 200 млрд рублей в 2020 году — «это немало».

Как писал NEWS.ru, Путин выразил благодарность специалистам-генетикам за вклад в разработку вакцин от коронавируса.