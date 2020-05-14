Путин выразил благодарность генетикам за разработку вакцин от коронавируса

https://static.news.ru/photo/2348ec6e-95d5-11ea-877d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин выразил благодарность специалистам-генетикам за вклад в разработку вакцин от коронавируса.

Ранее учёным из Национального института здоровья США и Оксфордского университета удалось спасти от коронавируса макак с помощью вакцины. Она представляет собой аденовирус, который, попадая в организм, вырабатывает большое число одного из ключевых белков оболочки SARS-CoV-2. Последний становится маркером для иммунитета. Организм, распознав его, начинает активно вырабатывать антитела к коронавирусу.

На данный момент в мире выявлено более 4,3 млн заражённых COVID-19. От болезни скончались более 297 тысячи человек. Выздороветь удалось 1,5 млн пациентов.

NEWS.ru писал, что учёные назвали причину тяжёлых случаев коронавируса у молодых пациентов.