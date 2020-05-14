Экспериментальная вакцина от COVID спасла макак от пневмонии

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Британские и американские молекулярные биологи рассказали об эффективности изобретённой ими вакцины против коронавируса в опытах на обезьянах. Она смогла защитить животных от пневмонии. Теперь её испытывают на людях.

Разработкой препарата и его исследованиями занимаются специалисты из Национальных институтов здоровья США и Оксфордского университета (Великобритания). Их вакцина представляет собой аденовирус шимпанзе. Генетики изменили его таким образом, чтобы он, попадая в организм, заставлял его вырабатывать большое количество копий одного из ключевых белков оболочки SARS-CoV-2. Этот белок является маркером для нашего иммунитета, который, распознав его, начинает вырабатывать антитела к коронавирусу.

Исследователи уже вполне успешно протестировали вакцину на мышах и макаках-резусах. Как показали эти опыты, вакцина полностью защитила обезьян: вирус не смог попасть в их лёгкие и вызвать пневмонию. С другой стороны, вакцина не мешала SARS-CoV-2 заражать клетки слизистой оболочки носа приматов.

Важным показателем эксперимента является то, что вакцина не привела к чрезмерному иммунному ответу организма макак на возбудителя. В таком случае животное могло бы погибнуть.

Учёные приступили к первой фазе клинических испытаний на добровольцах еще 23 апреля. К 13 мая в них поучаствовало более тысячи жителей Британии.

Мы можем с уверенностью сказать, что наш эксперимент стал важным шагом на пути к созданию эффективной и безопасной вакцины от COVID-19, – подытожили биологи.

Их работа опубликована в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Ранее NEWS.ru писал, что до середины лета заметных подвижек в создании вакцины от коронавируса не будет. Об этом заявила главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что вакцина не появится до второй волны распространения коронавируса. Скачок заболевания может произойти, когда население полностью расслабится. Масштабы вспышки будут зависеть от реакции системы здравоохранения, отметила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.