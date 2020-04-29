Попова: до середины лета заметных подвижек в создании вакцины не будет

https://static.news.ru/photo/1bd01664-8af0-11ea-86b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что существенных успехов в создании вакцины от COVID-19 в России вряд ли стоит ожидать до июля.

По её словам, «Вектор» разрабатывает 6 вакцин. Ещё три вакцины разрабатывают другие лаборатории. Специалисты надеются ускорить процесс испытания нового препарата, передаёт «Интерфакс».

Сегодня есть возможность этот процесс ускорить — по поручению президента РФ вносятся изменения в нормативную базу. Но очевидно, что раньше середины лета видимых результатов никто получить не сможет, — отметила главный санитарный врач РФ в интервью Информационному центру по борьбе с COVID-19.

Как ранее писал NEWS.ru, коронавирус мутировал, приобретя более агрессивные формы по скорости распространения, заявили учёные из Малайзии.

Специалисты Института медицинских исследований изучили образцы, которые были взяты у пациента, побывавшего в Шанхае в январе. COVID-19 был подтверждён у пациента только 29 февраля, однако за это время он успел инфицировать более 120 человек.