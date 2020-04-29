ВОЗ: вакцина от COVID-19 не появится до начала второй волны заболеваний

https://static.news.ru/photo/16df4aec-8af7-11ea-93e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zuma/ТАСС

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что вторая волна распространения COVID-19 начнётся до появления вакцины.

По её словам, второй скачок распространения COVID-19 может произойти, когда население полностью расслабится. Однако её масштабы будут зависеть от того, как быстро отреагирует система здравоохранения. Она отметила, что в России, где система здравоохранения «работает как система, а не как отдельные больницы», поэтому здесь смертность гораздо ниже.

Кроме того, представитель ВОЗ подчеркнула, что сейчас необходимо локализовать новую вспышку COVID-19, ограничиться очагами заболевания, передаёт ТАСС.

По данным на 30 апреля, в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что даже полное соблюдение режима самоизоляции не гарантирует отсутствие риска заразиться коронавирусом. Об этом заявил заведующий лабораторией вакцинопрофилактики НИИ имени И.И. Мечникова Михаил Костинов. По его словам, COVID-19 настолько коварен, что может распространяться через вентиляцию в доме.