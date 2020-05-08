Названа причина тяжёлых случаев коронавируса у молодых

https://static.news.ru/photo/94308766-912f-11ea-862f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Тяжесть заболевания коронавирусной инфекцией объясняется генетическими мутациями. Об этом заявили учёные. Именно потому, по их словам, тяжёлые случаи всё чаще встречаются у молодых пациентов.

Тот, кто мог бы пробежать марафон в октябре 2019 года, а в апреле 2020 года находится в реанимации, на интубации и вентиляции, — отметил руководитель исследовательской группы Жан-Лоран Казанова.

По мнению специалистов, у пациентов, которые не входят в группу риска, могут быть мутации, влияющие на иммунную систему человека. Они дают о себе знать после заражения и делают организм более уязвимым для инфекции.

Учёные подчёркивают, что есть ряд препаратов, которые могут изменять работу генов в случае с коронавирусом, однако побочные эффекты от вмешательства в генетику до конца не изучены, отмечает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что COVID-19 в ряде случаев может проявлять себя нетипичным образом — от ощущения похмелья до паралича мышц. Об этом рассказали медики разных стран, наблюдавшие за заражёнными пациентами. В частности, они выявили, что коронавирус может вызывать некроз тканей на различных участках тела и органах, вплоть до головного мозга.