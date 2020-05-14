Путин предложил создать Национальную базу генетической информации

https://static.news.ru/photo/c7fe6d88-95e4-11ea-a414-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Belcher/http://imagebroker.com/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин предложил создать в стране Национальную базу генетической информации.

Используя наши весомые компетенции и наработки в биоинформатике, предлагаю создать Национальную базу генетической информации, — цитирует ТАСС Путина.

Как писал NEWS.ru, глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил освободить инвестиции возглавляемой им компании от налогов. С этой просьбой он выступил на совещании по развитию генетики у президента РФ Владимира Путина. По словам Сечина, исключение инвестиций «Роснефти» в генетику из налогооблагаемой базы могло бы стать важным стимулом для увеличения поддержки вкладов в развитие российской генетической отрасли.

Ранее Владимир Путин выразил благодарность специалистам-генетикам за вклад в разработку вакцин от коронавируса.