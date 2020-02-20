https://static.news.ru/photo/2fce47ee-53f0-11ea-b7d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Австралийские учёные выяснили, что птицы способны перенимать чужой опыт. Они могут опираться не только на действия своих сородичей, но и принимать в расчёт реакцию птиц другого вида.

Австралийские учёные проводили эксперимент над большими синицами и лазоревками. Пернатым показывали видеозаписи, на которых другие птицы ели корм из разных пакетов. В одном из них еда была невкусной — учёные специально пропитали её горьким веществом и пометили пакет. Птицы трясли головами и очищали клюв. Просматривающие видео пернатые стали игнорировать пакеты с «испорченным» кормом.

Обучаясь, наблюдая за реакцией сородичей на ту или иную еду, птицы приобретают ценные умения, которые помогают им выживать в непростых условиях дикой природы, — заявила автор исследования Лииса Хамалайнен из Университета Маккуори.

По её словам, используя этот механизм, птицы могут избегать отравлений и различных проблем со здоровьем. Исследование опубликовано в Journal of Animal Ecology.

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