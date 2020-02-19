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Британские учёные из Эксетерского университета подтвердили перевес положительных последствий от деятельности бобров в сравнении с отрицательными. Научные сотрудники в течение пяти лет наблюдали за указанным видом животных и в итоге пришли к соответствующему выводу.

Учёные обнародовали доклад, в котором доказывается польза бобров. Исследователи призывают правительство заселить государство бобрами, которые исчезли с территории дикой природы Великобритании 400 лет назад. Как отметили специалисты Эксетерского университета, бобровые плотины могут очищать водоёмы, сокращать масштабы паводков. Кроме того, они создают благоприятную среду обитания для амфибий и рыб.

Прежде чем прийти к этому выводу, учёные наблюдали за животными, обитающими на юге страны.

Пять лет исследований показали, что положительные последствия от бобров перевешивают отрицательные, — цитирует Guardian слова руководителя исследования Ричарда Брейзера.

Как ранее передавал NEWS.ru, новозеландские учёные пришли к выводу, что собаки склонны к «заразной» зевоте, однако не нашли оснований утверждать, что она возникает вследствие эмпатии.