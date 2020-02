Фото: pixabay.com

Около трети различных видов флоры и фауны может исчезнуть на Земле в течение ближайших 50 лет из-за изменений климата.

Об этом говорится в исследовании учёных, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. По мнению специалистов, главным фактором в исчезновении ряда видов животных и растений может стать...