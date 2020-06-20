Попавших в руки учёных жуков-бомбардиров «заставили» стрелять химикатами

https://static.news.ru/photo/79eb8678-b310-11ea-837c-fa163e074e61_660.jpg Фото: xpda/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Учёные из США (Технологический институт Стивенса и университеты Калифорнии и Аризоны) исследовали биохимический состав защитного спрея жуков-бомбардиров Brachininae elongatulus. Специалисты опровергли существование общей исходной составляющей для бензохинонов.

Для каждого типа препарата понадобился свой прекурсор. При этом он может попасть в организм как через первичную полость, так и во время приёма пищи. Во время экспериментов в жуков вводили дейтерированный метакрезол и определяли, во что он превращается при выстреле, передаёт журнал The Science of Nature.

Семейство Жужелиц (Carabidae) часто применяет «химическое оружие» для защиты от внешней угрозы. Жуки-бомбардиры (подсемейства Brachininae и Paussinae) пользуются им более эффективно. Насекомые стреляют веществом из брюшных желез, при этом температура жидкости достигает 100 градусов Цельсия.

Бомбардиры не хранят защитную жидкость. Реагенты смешиваются прямо перед «залпом». В основе экзотермической химической реакции лежит окисление гидрохинона перекисью водорода до бензохинона.

Жуков вида B. elongatulus исследователи разделили на несколько групп: первой ввели дейтерированный прекурсор через первичную полость, второй группе на протяжении нескольких недель давали в качестве корма данное вещество. Перед опытами насекомых подмораживали для уменьшения их активности, а затем «будили» с помощью пинцета. У некоторых подопытных специалисты рассекали брюшко и извлекали вещества из накопительного резервуара.

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Кроме того, в течение часа оппоненты начинают практически синхронную экспрессию генов в мозге: транскрипцию генов, связанных с работой нейронов, ионным транспортом, синапсами, способностью к обучению и памяти.