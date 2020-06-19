Особо буйные рыбы синхронизировали экспрессию генов в мозге

https://static.news.ru/photo/1eb1027c-b236-11ea-a155-fa163e074e61_660.jpg Фото: A. Hartl/blickwinkel/Global Look Press

Международная команда учёных выяснила, что пара бойцовых рыбок во время драки синхронизирует движения. При этом каждая пара соперников вырабатывает собственный борцовский «стиль».

Кроме того, в течение часа оппоненты начинают практически синхронную экспрессию генов в мозге: транскрипцию генов, связанных с работой нейронов, ионным транспортом, синапсами, способностью к обучению и памяти. Явления идентичны только внутри «дерущихся» особей и отличается от других пар, пишет PLoS Genetics. Специалисты уверены, что подобная транскрипция лежит в основе поведенческих синхронизаций и может стать универсальным явлением при социальных взаимодействиях.

Над проектом работали исследователи из Тайваня, Саудовской Аравии, Соединённых Штатов Америки и Японии. Командой руководил Норихиро Окада из Университета Китасато (Япония). Они изучали дерущихся бойцовых рыбок (Betta splendens). Во время экспериментов они «стравили» 17 пар самцов, поместив в отдельные аквариумы.

Животные нападали друг на друга в течение часа. Это происходило по одному плану: противники подплывают к поверхности, чтобы вдохнуть воздух, затем начинают агрессивно биться, после чего сцепляются ртами на минуту-полторы.

Такой цикл борьбы повторяется около 12 раз за 60 минут. Учёные проанализировали частоту и продолжительность всех трёх типов событий драк и выяснили, что у каждой пары драчунов паттерн схватки свой, отличается от других и повторяется.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у пресноводных рыбок обнаружили феномен отчаяния. Как отметили авторы открытия — биологи Уральского федерального университета — результаты исследования могут помочь быстрее отобрать более совершенные лекарства против человеческой депрессии.