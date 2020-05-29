Учёные нашли у пресноводных рыбок феномен отчаяния

https://static.news.ru/photo/7ca25042-a184-11ea-adc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: пресс-служба Уральского федерального университета

У пресноводных рыбок был обнаружен феномен отчаяния. Как отметили авторы открытия — биологи Уральского федерального университета — результаты исследования могут помочь быстрее отобрать более совершенные лекарства против человеческой депрессии.

Представители пресс-службы вуза подчеркнули, что эксперименты проводились на пресноводных рыбках зебраданио. Эти жители рек являются генетически идентифицированными и удобными для исследований. Как выяснилось, на этих рыбок воздействуют классические антидепрессанты, которые снижают их уровень отчаяния.

Подчёркивается, что рыбы и люди на генетическом уровне на 70% подобны друг другу. Поэтому, с учётом обнаружения феномена отчаяния у зебраданио, эксперты сделали поиск потенциальных биологических мишеней для антидепрессантов гораздо менее сложным и менее дорогим, чем во время работы с грызунами.

При использовании рыб наука быстрее найдёт новые, более совершенные лекарства против депрессии — самого массового заболевания мозга, которым страдают почти 10% людей, многие из которых при неэффективном лечении совершают самоубийства, — приводит сообщение пресс-службы университета РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, канадские биологи из Оттавского университета провели исследование. Им удалось выявить у рыб фермент, который стимулирует сексуальные функции.