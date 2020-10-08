Найдены родственные краснухе опасные вирусы

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Биологи из Университета Висконсина обнаружили опасные вирусы, родственные краснухе. Последняя до недавнего времени считалась единственной в своём роде.

Как выяснилось, «родственники» способны убивать разные виды животных, но не исключено, что через какое-то время они будут представлять опасность и для людей.

У Rubella virus (вирус краснухи) обнаружены два «родственника» — учёные из Университета Висконсина выявили неизвестные ранее штаммы в животном мире. Так, были обнаружены заражённые летучие мыши в Уганде и поражённые животные трёх разных видов в немецком зоопарке.

Первое исследование проводилось в Национальном парке Кибале в Уганде. Обнаруженный у летучих мышей вирус назвали Ruhugu virus. Его белок, который взаимодействует с иммунными клетками хозяина, был почти идентичен белку вируса краснухи. Второе исследование было осуществлено в немецком зоопарке. Инфекцию нашли в мозговой ткани кенгуру, осла и капибары. Изначально предполагалось, что они скончались от энцефалита. Этот вирус был назван Rustrela virus.

Исследователи напоминают, что сначала краснуха также распространялась только среди животных, однако затем ею стали заражаться и люди. Пока новые вирусы не передаются человеку, но то, что они могут преодолевать межвидовой барьер, говорит о возможной вспышке среди человеческой популяции, передаёт Nature.

Летом 2020 года в Китае выявили вспышку нового вируса SFTS. Возбудитель впервые был обнаружен в 2011 году, он пока малоизучен. Известно, что он относится к семейству буньявирусов, которые поражают позвоночных, членистоногих, а также растения.

По последним данным, более 60% случаев заражения новым вирусом зарегистрированы в китайской провинции Цзянсу. Ещё несколько — в Аньхое и Чжэцзяне. Считается, что возбудитель передаётся главным образом через укусы насекомых. Вирусолог Шэн Цзифан, которая работает в больнице при Чжэцзянском университете, заявила, что пока нельзя исключать возможность его передачи от человека к человеку. SFTS может распространяться через кровь или гной, уточнила она, писал NEWS.ru.