Океанолог рассказал о скрытых опасностях океана

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Самая большая опасность со стороны океана заключается в повышении его уровня и усилении кислотности из-за глобального потепления. Об этом рассказал декан географического факультета МГУ, заведующий кафедрой океанологии Сергей Добролюбов.

Явная опасность — это повышение уровня океана <...>. Метр повышения может прибавиться к концу этого века. На первый взгляд, это немного, но если у вас всего метр высоты — то, конечно, это серьёзно, — рассказал он в интервью NEWS.ru.

Добролюбов добавил, что в последнее время океан страдает от повышения кислотности из-за человеческой деятельности. Двуокись углерода может растворять кораллы, приводить к деградации все организмы, у которых есть известковая оболочка. В конечном итоге это ударит и по человечеству.

По мнению учёного, слухи о неизвестных чудовищах, которые живут в морских глубинах, сильно преувеличены. У науки нет доказательств их существования.

Однако океанское дно сейчас исследовано на 5%. По мнению Добролюбова, потребуется не менее 100 лет, чтобы изучить его ещё на 20%.

Это очень дорогая наука, и если не будет военных необходимостей или добычи полезных ископаемых, то вряд ли из-за одного вида организма будут вкладываться миллиарды долларов в это всё, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, глава Гидрометцентра Роман Вильфанд считает, что россияне должны серьёзно готовиться к глобальному потеплению. Так они смогут преодолеть экономический кризис, вызванный климатическими условиями.

По мнению Вильфанда, это постепенный процесс, к которому надо адаптироваться.