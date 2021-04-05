Россиян призвали готовиться к кризису из-за глобального потепления

https://static.news.ru/photo/66507e48-9681-11eb-a25c-96000091f725_660.jpg Фото: Anvar Galeev/Russian Look/Global Look Press

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд считает, что россияне должны серьёзно готовиться к глобальному потеплению. Так они смогут преодолеть экономический кризис, вызванный климатическими условиями.

По мнению Вильфанда, это постепенный процесс, к которому надо адаптироваться.

Есть такое понятие — адаптация к изменениям климата. Это постепенный процесс, к которому надо адаптироваться, — приводит слова метеоролога РИА Новости.

Метеоролог уверен, что экономическая ситуация в стране улучшится, если россияне приспособятся к глобальному потеплению. Причём, в мире уже есть положительный опыт такого приспособления. Этот кризис уже преодолела Япония.

Коллега Вильфанда климатолог Екатерина Пестрякова сообщила, что некоторые регионы России могут быть затоплены из-за таяния вечной мерзлоты. Другие эксперты высказывали мнение, что глобальное потепление может принести России серьёзные проблемы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что регионы Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и юга Черноземья могут пострадать от засухи летом. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.