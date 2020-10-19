Одышка и беспокойство: учёные выявили долгосрочные последствия COVID-19

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Большая часть людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, испытывает проблемы с самочувствием в течение двух-трёх месяцев после заражения, свидетельствуют данные учёных из Оксфордского университета.

Результаты научной работы оказались в распоряжении РИА Новости. В исследовании приняли участие 58 переболевших коронавирусной инфекцией людей и 30 здоровых добровольцев, которые сформировали контрольную группу. Все подопытные прошли процедуру магнитно-резонансной томографии мозга, лёгких, печени, почек и сердца. Специалисты приняли во внимание образ жизни испытуемых и наличие у них вредных привычек.

Исследование показало, что выписанные из больницы пациенты жалуются на одышку, усталость, беспокойство и депрессию в первые месяцы после выздоровления. Многие внутренние органы переболевших COVID-19 людей имеют признаки функциональный нарушений, что показывает МРТ. Учёные считают, что это может свидетельствовать о длительных или хронических сопутствующих заболеваниях, вызываемых коронавирусной инфекцией.

64% переболевших испытывали одышку, 55% сообщали о постоянной усталости. У 60% испытуемых выявили аномалии в лёгких, у 29% — в почках, у 26% — в сердце, у 10% — в печени. Отклонения в работе внутренних органов выявили даже у людей, перенёсших COVID-19 в лёгкой форме.

МРТ также зафиксировала изменения в тканях мозга, которые приводили к нарушению когнитивных функций. Способность всех переболевших к физическим нагрузкам была значительно снижена, что объясняется сочетанием постоянной усталости и патологией лёгких.

Ранее учёные из Института биомедицинских наук Университета штата Джорджия установили, что у группы коронавирусов SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV имеются одни и те же слабые места, что оставляет надежду на создание эффективного лекарственного препарата, передавал NEWS.ru.