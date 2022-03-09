Новый вид осы из Дагестана назвали в честь крымского учёного

Профессор Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета Сергей Иванов во время одной из трёх экспедиций в Дагестан обнаружил ранее неизвестную особь осы. Насекомое назвали Celonites ivanovi (Целонитес Иванова), пишет «МК в Крыму».

Первые же экспедиции показали, что природа Кавказа изучена не так хорошо, как считалось, — заявил Иванов.

Он также рассказал, что новая особь относится к виду ос-мазарид. Особенность поведения этих насекомых заключается в том, что они ведут себя практически как пчёлы. По словам Иванова, эти осы не охотятся на насекомых, а для того чтобы кормить личинок, запасают нектар и пыльцу.

Ранее стало известно, что в произведённом в Крыму оливковом масле содержится много биологически активных веществ. По его словам, содержащиеся в продукте полезные микроэлементы укрепляют иммунную систему.