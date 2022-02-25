В Крыму рассказали о качестве произведённого оливкового масла

В произведённом в Крыму оливковом масле содержится много биологически активных веществ, сообщил руководитель проекта по созданию и развитию селекционно-питомниководческого центра субтропических плодовых культур Крымского федерального университета Дмитрий Ермолин. По его словам, содержащиеся в продукте полезные микроэлементы укрепляют иммунную систему, пишет «МК в Крыму».

Биологически активные вещества, которые содержатся в оливковом масле, произведённом в Крымском федеральном университете, обладают онкопротекторным действием и укрепляют иммунную систему — аналогичный состав имеют и масла ведущих мировых производителей, — пишет издание.

Помимо этого, произведённое в Крыму оливковое масло может снизить уровень холестерина в организме. Также этот продукт минимизирует риски развития онкологии толстой кишки и молочной железы. Более того, крымское оливковое масло снижает риск развития болезней сердца. По данным СМИ, продукт появится на российских прилавках в течение этого года.

Ранее учёные медицинского факультета Гарварда пришли к выводу, что включение в рацион оливкового масла позволит продлить человеку жизнь. Исследователи проанализировали данные 90 тысяч добровольцев и заключили, что замена десяти граммов маргарина, сливочного масла или майонеза таким же количеством оливкового масла снижает риск смерти от многих болезней, сообщается в статье.