Музыка помогает развитию памяти и внимания у детей

https://static.news.ru/photo/9c6620cc-0f0a-11eb-a133-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Регулярные занятия музыкой улучшают память и внимание детей. К такому выводу пришли чилийские учёные.

Музыкальные занятия стимулируют повышенную мозговую активность в зонах, отвечающих за слух и внимание, в результате у детей развиваются общие когнитивные способности. Исследователи обнаружили это после длительных экспериментов, сообщает издание Frontiers in Neuroscience.

Отмечается, что около 40 детей в возрасте 10–13 лет, занимающихся в музыкальных школах, были протестированы на внимание и рабочую память. Контрольная группа состояла из детей, которые не занимаются музыкой. Для чистоты эксперимента активность мозга оценивали при помощи магнитно-резонансной томографии.

Выяснилось, что дети-музыканты точнее воспроизводили запомнившиеся образы. Скорость отклика у детей из различных групп существенно не отличалась, однако дети, занимающиеся музыкой, точнее и полнее воспроизводили музыкальные и графические образы, предложенные им для запоминания.

Как писал NEWS.ru, новое исследование показывает, что вороны осознают свои ощущения. Ранее эта характеристика интеллекта приписывалась только ряду высших приматов.

Ворон приучили сообщать, видели ли они что-то на экране, с помощью указывания клювом на ответ «да» или «нет» (красная и синяя кнопки). Исследователи показывали птицам фигуры разной степени различимости. И пернатым приходилось задумываться, на какую кнопку жать в таких ситуациях.