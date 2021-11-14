Медик назвал два популярных напитка, препятствующих похудению

Молоко и кофе препятствуют похудения людей, практикующих интервальное голодание. Об этом рассказала доктор Эмили Манукян из Института Солка, её слова приводит The Daily Express.
Ранее британский врач и телеведущий Майкл Мосли сообщил о том, что интервальное голодание является полезным для организма человека, оно помогает предотвратить развитие гипертонии и диабета второго типа.
Комментируя высказывание Мосли, Эмили Манукян
Выберите для приема пищи восьми-десятичасовое окно, чтобы подходило вам и вашему графику, и старайтесь придерживаться его каждый день, — рекомендовала медик.
Система интервального голодания заключается в том, что для избавления от лишнего веса человек должен придерживаться определённого режима приёма пищи. Сутки делятся на две части — например, 8 и 16 часов. В течение восьми часов худеющий может есть, а следующие 16 часов он должен полностью воздерживаться от пищи.
Ранее росийский врач-диетолог Татьяна Жаровская заявила о том, что интервальное голодание подходит далеко не всем людям, эта система питания может оказаться по-настоящему опасной