Названа серьёзная опасность интервального голодания

Интервальное голодание в настоящее время являетя одним из наиболее популярных методов похудения среди россиян. При этом данная система питания подходит далеко не всем людям и даже может оказаться по-настоящему опасной. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог Татьяна Жаровская.

Данная система питания заключается в том, что для избавления от лишенго веса человек должен придерживаться определённого режима приёма пищи. Сутки делятся на две части — например, 8 и 16 часов. В течение восьми часов худеющий может есть. а следующие 16 часов он должен полностью воздерживаться от пищи. При этом не все люди могут так долго не есть.

Есть люди, которые генетически могут более редко есть, им подойдет такой метод питания, но это только 20-30% людей. Также есть исследование, что интервальное голодание хорошо работает при инсулинорезистентности, когда высокий инсулин и нарушение толерантности к глюкозе, — рассказала Татьяна Жаровская.

Специалист подчёркивает, что для большинства людей длительные периоды воздержания от пищи вредны. Следование системе интервального голодания может привести к заболеваниям желчного пузыря и других органов брюшной полости. При нём могут пострадать поджелудочная железа и печень.

Так, большие перерывы между приемами пищи приводят к тому, что желчь копится, застаивается, усиливаются риски камнеобразования, — объяснила врач.

При этом специалист считает, что интервальное голодание не является самым простым способом сбросить лишний вес.

Очень редко человек сбрасывает вес на таком питании. Как правило, когда человек долго не ест, он переедает, — сказала Жаровская.

Чтобы интервальное голодание оставалось сбалансированным, необходимо консультироваться со специалистом, убеждена врач. Также при этом не помешает дополнительный приём витаминов и минералов. А для профилактики следует ежегодно делать УЗИ органов брюшной полости.

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