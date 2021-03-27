Маленький британец случайно нашёл редкую окаменелость палеозойской эры

https://static.news.ru/photo/7025e96e-8fc2-11eb-9c3d-96000091f725_660.jpg Фото: daddydazeuk/twitter.com

В британском городе Уолсолл малолетний местный житель наткнулся на своём участке на редкую окаменелость времён палеозойской эры. Как пишет газета Guardian, шестилетний Сид Джамат искал во дворе своего дома червяков, когда среди камней увидел камень, напоминающий по форме рог.

Отец мальчика Виш Сингх рассказал об этом в одной из групп в Facebook. Там ему помогли установить принадлежность находки. Оказалось, что это фрагмент четырёхлучевого коралла или ругозы, возраст которого 251–500 млн лет. Этот морской житель обитал здесь, когда ещё вся территория Британии находилась под водой.

По данным издания, мальчик и отец намерены сообщить о своей находке в музей геологии Бирмингемского университета.

Ранее NEWS.ru писал, что в Канаде 12-летний палеонтолог-любитель Нейтан Рушкин обнаружил скелет динозавра. Возраст останков оценивают в 69 млн лет. Находку мальчик сделал в каньоне Подкова в Бесплодных землях провинции Альберта, где путешествовал со своим отцом. Они послали фотографии находки в Королевский музей палеонтологии Тиррелла. Учёные сразу же отправили в каньон группу палеонтологов. Окаменелость оказалась плечевой костью молодого гадрозавра — динозавра с утиным клювом.