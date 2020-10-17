В Канаде 12-летний мальчик нашёл останки жившего 69 млн лет назад динозавра

В Канаде 12-летний палеонтолог-любитель Нейтан Рушкин обнаружил скелет динозавра. Возраст останков оценивают в 69 млн лет.
Находку мальчик сделал в каньоне Подкова в Бесплодных землях провинции Альберта, где путешествовал со своим отцом.
Он окликнул меня: «Папа, тебе нужно сюда подняться». По тону его голоса я сразу понял, что он что-то нашёл, — приводит CNN слова Диона Рушкина.
Они отправили фотографии находки в Королевский музей палеонтологии Тиррелла. Учёные сразу же отправили в каньон группу палеонтологов. Окаменелость оказалось плечевой костью молодого гадрозавра — динозавра с утиным клювом.
Этот молодой гадрозавр — очень важное открытие, потому что он произошёл из того временного интервала, про который мы очень мало знаем, какие динозавры или животные жили в Альберте в то время. Находка Нейтана и Диона поможет нам заполнить этот большой пробел в наших знаниях об эволюции динозавров, — отметил куратор палеоэкологии динозавров Королевского музея Тиррелла Франсуа Терриен.
Ранее учёные-палеонтологи из Имперского колледжа Лондона нашли подтверждение теории о том, что динозавры не только использовали территории нынешней Аляски для миграционных маршрутов, но жили и даже плодились там. Сделать это удалось благодаря обнаружению окаменелостей, которые идентифицировали как останки детёныша динозавра семейства Dromaeosaurids (хищники), писал NEWS.ru.