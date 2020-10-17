В Канаде 12-летний мальчик нашёл останки жившего 69 млн лет назад динозавра

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Медицинский препарат, который на генном уровне смог бы остановить размножение коронавируса в организме человека, может быть очень перспективным, считает профессор кафедры вирусологии биофака МГУ им. Ломоносова, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Однако, считает он, необходимо для начала определить, как именно он будет взаимодействовать с генами и как препарат будет попадать в клетки человека, сообщил эксперт в интервью URA.RU. Он добавил, что...