https://static.news.ru/photo/d3852f6c-7414-11ea-a03c-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские учёные создали устройство на основе нанопроволоки и бактерий, которое, подобно растениям, может преобразовывать солнечный свет, углекислый газ и воду в органические соединения и кислород. Эту технологию предполагают использовать в проектах по колонизации Марса.

Учёные разработали прототип биотехнической системы, которая при участии электронов превращает углекислый газ и воду в кислород и уксусную кислоту. Затем они снабдили бактерии «экзоскелетом» из кремниевых нанопроволок для поставки бактериям необходимых электронов. Первая версия гибрида преобразовывала энергию солнца с эффективностью 0,4%, как большинство земных растений. Но после того как исследователи понизили кислотность среды, эффективность гибридной системы выросла почти в десять раз.

Атмосфера Марса примерно на 96% состоит из углекислого газа. Поэтому требуются только кремниевые полупроводниковые нанопровода для приёма солнечной энергии и передачи её этим бактериям, — цитирует журнал Joule руководителя проекта, профессора химического факультета Калифорнийского университета Яна Пэйдуна.

Учёные уверены, что их устройство найдёт применение и на Земле. Его способность поглощать углекислый газ и производить кислород может решить проблему повышенной концентрации углекислого газа в атмосфере.

Как писал NEWS.ru, поиски следов жизни на Марсе откладываются на два года. Роскосмос и Европейское космическое агентство приняли решение перенести дату запуска космического аппарата ExoMars-2020 на 2022 год. Совместная миссия ExoМars должна была стартовать 25 июля 2020 года. Однако в августе 2019 года из-за неудачных испытаний парашютной системы запуск перенесли на период с 26 июля по 13 августа 2020 года. ExoМars — первый в истории сотрудничества Роскосмоса и ЕС проект, посвящённый поискам следов живых организмов на Марсе. В рамках миссии планируется отправить модуль, который доставит на планету российскую поверхностную платформу и европейский марсоход.