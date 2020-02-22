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Учёные из Массачусетского института технологий создали специальную нейросеть, которая проанализировала более шести тысяч химических соединений, и нашла антибиотик, который уничтожает резистентные ко всем лекарствам инфекции.

Специалисты внесли в программу молекулы разнообразных веществ животного, растительного и микробного происхождения. Исследовали знали всё про эти молекулы. Им было важно, чтобы нейросеть научились определять антибиотики.

Программу обучили на 2335 молекулах. Она смогла выдать шесть тысяч потенциальных соединений, который только изучаются учёными. Неизвестно, как они действуют на бактерии. После анализа нейросеть выбрала 100 лекарственных молекул. Учёные протестировали их на настоящих микробах. Одна из молекул оказалась эффективным антибиотиком, который может стать потенциальным лекарством от диабета, сообщает Cell.

Вещество получило название халицин. Он воздействовал на кишечную палочку и штаммы, которые были устойчивы к другим антибиотикам. Антибиотик оказался малотоксичен для животных, а бактерии не могут быть к нему устойчивы.

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