Специалисты Курчатовского института нашли простой способ для диагностирования шизофрении и определения тяжести заболевания. В исследовании принимали участие 14 пациентов, больных шизофренией. Их средний возраст составлял 30 лет. Они испытывали бред одержимости и преследования, бред с идеями и галлюцинации.
В рамках исследования специалисты использовали детектор лжи. Учёные провели тест со скрываемым именем. Он используется в криминалистических исследованиях. В рамках теста пациенты должны были скрывать своё имя, отвечая на вопросы экспериментатора.
Как
Врач-психиатр Александр Федорович рассказал журналистам, что учёные в своём исследовании обратились к эмоциональной сфере пациентов, однако существует ещё два аспекта: особенности мышления и особенности формирования адаптивных реакций,
Таким образом продвигают некий механизм, который работает не очень качественно, — заявил специалист.
NEWS.ru cообщал, что учёные из Лондона обнаружили у больных шизофренией недостаток белка в синаптических нервных окончаниях в мозге. Специалисты продолжат исследования, чтобы понять, характерен ли недостаток белка для ранней стадии болезни.
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