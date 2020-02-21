https://static.news.ru/photo/2b5cf048-54d6-11ea-90e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Michaela Begsteiger/Global Look Press

Специалисты Курчатовского института нашли простой способ для диагностирования шизофрении и определения тяжести заболевания. В исследовании принимали участие 14 пациентов, больных шизофренией. Их средний возраст составлял 30 лет. Они испытывали бред одержимости и преследования, бред с идеями и галлюцинации.

В рамках исследования специалисты использовали детектор лжи. Учёные провели тест со скрываемым именем. Он используется в криминалистических исследованиях. В рамках теста пациенты должны были скрывать своё имя, отвечая на вопросы экспериментатора.

Как пишут «Известия», также учёные проводили исследование на аппарате магнитно-резонансной томографии (МРТ). По их словам, использование полиграфа вместе с МРТ позволяет повысить точность исследований и качество информации о состоянии пациента.

Врач-психиатр Александр Федорович рассказал журналистам, что учёные в своём исследовании обратились к эмоциональной сфере пациентов, однако существует ещё два аспекта: особенности мышления и особенности формирования адаптивных реакций, сообщает «Москва 24».

Таким образом продвигают некий механизм, который работает не очень качественно, — заявил специалист.

NEWS.ru cообщал, что учёные из Лондона обнаружили у больных шизофренией недостаток белка в синаптических нервных окончаниях в мозге. Специалисты продолжат исследования, чтобы понять, характерен ли недостаток белка для ранней стадии болезни.