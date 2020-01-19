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Группа учёных из Лондона провела крупное исследование с участием больных шизофренией, чтобы создать новые методы борьбы с этой болезнью.

Участниками исследования стали 36 добровольцев, которым вводили специальный маркер, связывающийся с белком SV2A. За счёт этого специалистам удалось определить плотность синаптических нервных окончаний в мозге.

Среди участников эксперимента 18 были здоровы, а 18 — больны. Выяснилось, что у страдающих от шизофрении людей в передних участках мозга, отвечающих за планирование, уровни данного белка были понижены.

Реальный прогресс заключается в том, что мы теперь можем наблюдать у живых пациентов, чтобы начать отслеживать, характерно ли это для ранней стадии болезни, — сообщил профессор Оливер Хоуз.

В настоящее время учёные разрабатывают метод предотвращения утраты белка в синапсах, передаёт Nature Communications.

Ранее NEWS.ru писал, что психические заболевания значительно реже встречаются у людей, которые в течение первых лет жизни контактировали с домашними собаками, выяснили американские учёные, изучив группу пациентов с шизофренией и биполярным расстройством. При общении с кошками возможен обратный эффект.