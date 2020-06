Геологи нашли первичную материю в современной мантии Земли

https://static.news.ru/photo/107251ae-ba09-11ea-9e36-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Американские геологи обнаружили в пробах пород мантии из срединно-океанических хребтов Земли неожиданно много фрагментов материи, составлявшей первичную кору планеты. Это говорит о том, что круговорот пород коры Земли начался с первых мгновений её существования. Сотрудники Университета штата Флорида (США) отобрали 500 образцов. В них обнаружили от 5 до 6% от общей массы пород верхних слоёв мантии.

Недра Земли составляют несколько слоёв: твёрдая земная кора, полужидкая мантия и расплавленное металлическое ядро. Кора разделяется на крупные фрагменты — тектонические плиты, медленно «плавающие» на поверхности мантии и сталкивающихся друг с другом. Из-за этого явления возникают и исчезают континенты, горные системы и другие масштабные неровности рельефа, передаёт портал Science Advances.

В последние годы специалисты активно спорят о начале движений тектонических плит и когда на планете появились первые материки. Геологи нашли много теоретических и практических доказательств того, что это могло произойти как практически сразу после формирования Земли, так и примерно 3,2 млрд лет назад.

В марте 2020 года геофизики из Института океанографии Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего пришли к выводу, что магнитное поле Земли могло появиться благодаря мантии, а не ядру, как считалось до этого.

Вычисления показали, что этот слой Земли мог быть очень электропроводимым и именно мантия создала первый магнитный защитный слой на Земле. По мнению американских учёных, появление магнитного поля от мантии, а не от ядра, могло привести к тому, что жизнь появилась раньше, чем при других сценариях развития планеты.

Магнитное поле нашей планеты почти на миллиард лет старше, чем считалось ранее. К такому выводу пришла группа учёных из США, Японии и Канады. С помощью анализа материалов раскопок в Австралии исследователи подтвердили существование периода невероятно сильного магнитного поля Земли. Результаты замеров, опубликованные в журнале Рroceedings of the National Academy of Sciences, показали, что период супермощного магнитного поля начался и закончился примерно 4 млрд лет назад. В изучении поля помогли «свидетели». Ими являются магнитные минералы, поднимающиеся из недр Земли, писал NEWS.ru.