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Исследователи из Фрайбургского университета Германии обнаружили, что дети лучше запоминают английскую лексику, если во время учёбы и сна зажигать ароматические палочки.

В эксперименте приняли участие ученики шестых классов. Одна часть детей вдыхала аромат розы постоянно — днём во время занятий и ночью во сне. Проведённый затем тест по английскому языку показал, что ученики, которые использовали ароматы, запоминали выученные слова лучше, пишет Nature.

Как писал NEWS.ru, американская актриса Гвинет Пэлтроу начала продавать домашние свечи с ароматом своей вагины. На сайте её интернет-магазина Goop появился продукт под названием Smells Like My Vagina. Поклонником этих свечей стал музыкант Элтон Джон. Со слов парфюмера Дагласа Литтла, который работает над запахами для продуктов фирмы Goop, принадлежащей Пэлтроу, артист накупил их «целую тонну».