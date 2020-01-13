Американская актриса Гвинет Пэлтроу начала продавать домашние свечи с ароматом своей вагины.
На сайте её интернет-магазины Goop
Обладая игривым, великолепным, сексуальным и до прекрасного неожиданным ароматом, эта свеча сделана с добавлением герани, цитрусового бергамота и кедровых абсолютов, смешанных с дамасской розой и семечками мускусного абельмоша, — говорится в описании товара.
На сайте указано, что Литтл представляет бренд Heretic и создаёт парфюмерию эксклюзивно для компании актрисы.
Как писал NEWS.ru, Гвинет Пэлтроу запустила в продажу кожаное бельё ручной работы с декоративными металлическими деталями собственного дизайна. В комплект входит также кожаная чёрная плеть.
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