https://static.news.ru/photo/eb2baa74-3607-11ea-bcc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wiese/face to face/Global Look Press

Американская актриса Гвинет Пэлтроу начала продавать домашние свечи с ароматом своей вагины.

На сайте её интернет-магазины Goop появился продукт под названием Smells Like My Vagina, созданный совместно с парфюмером Дагласом Литтлом.

Обладая игривым, великолепным, сексуальным и до прекрасного неожиданным ароматом, эта свеча сделана с добавлением герани, цитрусового бергамота и кедровых абсолютов, смешанных с дамасской розой и семечками мускусного абельмоша, — говорится в описании товара.

На сайте указано, что Литтл представляет бренд Heretic и создаёт парфюмерию эксклюзивно для компании актрисы.

Как писал NEWS.ru, Гвинет Пэлтроу запустила в продажу кожаное бельё ручной работы с декоративными металлическими деталями собственного дизайна. В комплект входит также кожаная чёрная плеть.