Британский музыкант Элтон Джон оказался поклонником домашних свечей Гвинет Пэлтроу с ароматом её вагины.
Журналисты издания The Cut
Вы даже не представляете! Нас преследовали, и на нас охотилось так много людей. Я видел, как свечи продавались на eBay по возмутительным ценам. Элтон Джон купил их целую тонну. Очень много, он прям фанат, — сказал Литтл.
Он также отметил, что сейчас на сайте магазина всё раскуплено и их скоро вернут в ассортимент.
Свечи под названием Smells Like My Vagina начали продаваться на сайте компании Гвинет Пэлтроу в середине января, писал NEWS.ru.
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