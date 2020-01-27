https://static.news.ru/photo/cd632c8c-4116-11ea-b473-fa163e074e61_660.jpg Гвинет Пэлтроу Фото: gwynethpaltrow/instagram.com

Британский музыкант Элтон Джон оказался поклонником домашних свечей Гвинет Пэлтроу с ароматом её вагины.

Журналисты издания The Cut поговорили с парфюмером Дагласом Литтлом, который работает над запахами для продуктов фирмы Goop, принадлежащей Пэлтроу. Во время беседы у него подробно расспросили о необычном товаре и о том, насколько он стал популярен.

Вы даже не представляете! Нас преследовали, и на нас охотилось так много людей. Я видел, как свечи продавались на eBay по возмутительным ценам. Элтон Джон купил их целую тонну. Очень много, он прям фанат, — сказал Литтл.

Он также отметил, что сейчас на сайте магазина всё раскуплено и их скоро вернут в ассортимент.

Свечи под названием Smells Like My Vagina начали продаваться на сайте компании Гвинет Пэлтроу в середине января, писал NEWS.ru.