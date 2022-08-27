Жарко, как в аду: как проходит день в лагере МЧС в Голованово

Фото: NEWS.ru

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара

Неделю назад деревня Голованово в Рязанской области оказалась во власти природной стихии — в ее окрестностях бушевали «адские» лесные пожары. В этом районе всего за пару дней выгорел молодой лес, образовавшийся на месте пожаров 2010-го. Основной удар стихии приняли на себя сосны и молодые березы.



Сейчас обстановка в поселке постепенно приходит в норму. Работники МЧС продолжают тушить пожары, однако по-прежнему сохраняется высокая задымленность.

Дома в деревне целы — их защитили от пламени огнеборцы вместе с местными жителями.

О том, как идет борьба со стихией в Рязанской области — в фотогалерее NEWS.ru.