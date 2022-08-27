Неделю назад деревня Голованово в Рязанской области оказалась во власти природной стихии — в ее окрестностях бушевали «адские» лесные пожары. В этом районе всего за пару дней выгорел молодой лес, образовавшийся на месте пожаров 2010-го. Основной удар стихии приняли на себя сосны и молодые березы.

Сейчас обстановка в поселке постепенно приходит в норму. Работники МЧС продолжают тушить пожары, однако по-прежнему сохраняется высокая задымленность.

Дома в деревне целы — их защитили от пламени огнеборцы вместе с местными жителями. 

О том, как идет борьба со стихией в Рязанской области — в фотогалерее NEWS.ru. 

 

Последствие пожаров в Голованово Рязанской области

Фото: NEWS.ru

Последствие пожаров в Голованово Рязанской области

Последствие пожаров в Голованово Рязанской области

Фото: NEWS.ru

Последствие пожаров в Голованово Рязанской области

Последствие пожаров в Голованово Рязанской области

Фото: NEWS.ru

Последствие пожаров в Голованово Рязанской области

Последствие пожаров в Голованово Рязанской области

Фото: NEWS.ru

Последствие пожаров в Голованово Рязанской области

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара

Фото: NEWS.ru

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара

Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара

Фото: NEWS.ru

Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара

В местах тушения пожара могут появится пустоты. На фото фотограф, который провалился в такую пустоту

Фото: NEWS.ru

В местах тушения пожара могут появится пустоты. На фото фотограф, который провалился в такую пустоту

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара

Фото: NEWS.ru

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара

Фото: NEWS.ru

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара

Фото: NEWS.ru

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара

Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара

Фото: NEWS.ru

Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара

На месте тушения пожара около одной из деревень

Фото: NEWS.ru

На месте тушения пожара около одной из деревень

Начальник пожарного расчета перед началом тушения пожара

Фото: NEWS.ru

Начальник пожарного расчета перед началом тушения пожара

Сотрудник ГБУ «Жилищник» несет упаковки с водой к временному лагерю

Фото: NEWS.ru

Сотрудник ГБУ «Жилищник» несет упаковки с водой к временному лагерю

Фото: NEWS.ru

Сотрудники Авиалесоохраны перед вылетом на задание по тушению пожара

Фото: NEWS.ru

Сотрудники Авиалесоохраны перед вылетом на задание по тушению пожара

Сотрудник ГБУ «Жилищник». Некоторым местным жителям такое «соседство» не по душе

Фото: NEWS.ru

Сотрудник ГБУ «Жилищник». Некоторым местным жителям такое «соседство» не по душе

Место для приема пищи сотрудников ГБУ «Жилищник»

Фото: NEWS.ru

Место для приема пищи сотрудников ГБУ «Жилищник»

Машины МЧС на месте тушения пожара

Фото: NEWS.ru

Машины МЧС на месте тушения пожара

Палаточный лагерь сотрудников ГБУ «Жилищник»

Фото: NEWS.ru

Палаточный лагерь сотрудников ГБУ «Жилищник»

Место отдыха сотрудников ГБУ «Жилищник» около деревенских домов

Фото: NEWS.ru

Место отдыха сотрудников ГБУ «Жилищник» около деревенских домов

Палаточный лагерь сотрудников ГБУ «Жилищник» разбивается около деревенских домов, что вызывает недовольство местных жителей

Фото: NEWS.ru

Палаточный лагерь сотрудников ГБУ «Жилищник» разбивается около деревенских домов, что вызывает недовольство местных жителей

Сотрудник Авиалесоохраны перед вылетом на задание

Фото: NEWS.ru

Сотрудник Авиалесоохраны перед вылетом на задание

Сотрудники Авиалесоохраны несут палатку для погрузки в вертолет

Фото: NEWS.ru

Сотрудники Авиалесоохраны несут палатку для погрузки в вертолет

Машины МЧС на месте тушения пожара

Фото: NEWS.ru

Машины МЧС на месте тушения пожара