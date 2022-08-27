Неделю назад деревня Голованово в Рязанской области оказалась во власти природной стихии — в ее окрестностях бушевали «адские» лесные пожары. В этом районе всего за пару дней выгорел молодой лес, образовавшийся на месте пожаров 2010-го. Основной удар стихии приняли на себя сосны и молодые березы.
Сейчас обстановка в поселке постепенно приходит в норму. Работники МЧС продолжают тушить пожары, однако по-прежнему сохраняется высокая задымленность.
Дома в деревне целы — их защитили от пламени огнеборцы вместе с местными жителями.
О том, как идет борьба со стихией в Рязанской области — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: NEWS.ru
Последствие пожаров в Голованово Рязанской области
Фото: NEWS.ru
Последствие пожаров в Голованово Рязанской области
Фото: NEWS.ru
Последствие пожаров в Голованово Рязанской области
Фото: NEWS.ru
Последствие пожаров в Голованово Рязанской области
Фото: NEWS.ru
Последствие пожаров в Голованово Рязанской области
Фото: NEWS.ru
Последствие пожаров в Голованово Рязанской области
Фото: NEWS.ru
Последствие пожаров в Голованово Рязанской области
Фото: NEWS.ru
Последствие пожаров в Голованово Рязанской области
Фото: NEWS.ru
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Фото: NEWS.ru
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Фото: NEWS.ru
Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара
Фото: NEWS.ru
Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара
Фото: NEWS.ru
В местах тушения пожара могут появится пустоты. На фото фотограф, который провалился в такую пустоту
Фото: NEWS.ru
В местах тушения пожара могут появится пустоты. На фото фотограф, который провалился в такую пустоту
Фото: NEWS.ru
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Фото: NEWS.ru
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Фото: NEWS.ru
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Фото: NEWS.ru
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Фото: NEWS.ru
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Фото: NEWS.ru
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Фото: NEWS.ru
Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара
Фото: NEWS.ru
Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара
Фото: NEWS.ru
На месте тушения пожара около одной из деревень
Фото: NEWS.ru
На месте тушения пожара около одной из деревень
Фото: NEWS.ru
Начальник пожарного расчета перед началом тушения пожара
Фото: NEWS.ru
Начальник пожарного расчета перед началом тушения пожара
Фото: NEWS.ru
Сотрудник ГБУ «Жилищник» несет упаковки с водой к временному лагерю
Фото: NEWS.ru
Сотрудник ГБУ «Жилищник» несет упаковки с водой к временному лагерю
Фото: NEWS.ru
Фото: NEWS.ru
Фото: NEWS.ru
Сотрудники Авиалесоохраны перед вылетом на задание по тушению пожара
Фото: NEWS.ru
Сотрудники Авиалесоохраны перед вылетом на задание по тушению пожара
Фото: NEWS.ru
Сотрудник ГБУ «Жилищник». Некоторым местным жителям такое «соседство» не по душе
Фото: NEWS.ru
Сотрудник ГБУ «Жилищник». Некоторым местным жителям такое «соседство» не по душе
Фото: NEWS.ru
Место для приема пищи сотрудников ГБУ «Жилищник»
Фото: NEWS.ru
Место для приема пищи сотрудников ГБУ «Жилищник»
Фото: NEWS.ru
Машины МЧС на месте тушения пожара
Фото: NEWS.ru
Машины МЧС на месте тушения пожара
Фото: NEWS.ru
Палаточный лагерь сотрудников ГБУ «Жилищник»
Фото: NEWS.ru
Палаточный лагерь сотрудников ГБУ «Жилищник»
Фото: NEWS.ru
Место отдыха сотрудников ГБУ «Жилищник» около деревенских домов
Фото: NEWS.ru
Место отдыха сотрудников ГБУ «Жилищник» около деревенских домов
Фото: NEWS.ru
Палаточный лагерь сотрудников ГБУ «Жилищник» разбивается около деревенских домов, что вызывает недовольство местных жителей
Фото: NEWS.ru
Палаточный лагерь сотрудников ГБУ «Жилищник» разбивается около деревенских домов, что вызывает недовольство местных жителей
Фото: NEWS.ru
Сотрудник Авиалесоохраны перед вылетом на задание
Фото: NEWS.ru
Сотрудник Авиалесоохраны перед вылетом на задание
Фото: NEWS.ru
Сотрудники Авиалесоохраны несут палатку для погрузки в вертолет
Фото: NEWS.ru
Сотрудники Авиалесоохраны несут палатку для погрузки в вертолет