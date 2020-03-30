https://static.news.ru/photo/b9373c5a-726a-11ea-ab7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции намерен 31 марта предложить нижней палате парламента рассмотреть и принять сразу в трёх чтениях законопроект о праве правительства РФ вводить режимы чрезвычайной ситуации.

Я буду просить рассмотреть законопроект и во втором, и в третьем чтении, чтобы он максимально быстро вступил в силу и начал работать, — цитирует ТАСС главу комитета Василия Писарева.

Законопроект предлагает наделить правительство РФ «правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на её части». Кроме того, вводится ряд дополнительных полномочий кабмина в связи с пандемией коронавируса.

Как писал NEWS.ru, Государственная дума РФ приняла к рассмотрению законопроект, который предполагает наделение правительства полномочиями по введению режима чрезвычайной ситуации на всей территории России или на её части. Проект закона также предлагает наделить кабмин полномочиями по установлению обязательных правил поведения при режиме ЧС и по координации единой системы по предупреждению и ликвидации ЧС. В настоящий момент правом объявлять общенациональный режим ЧС обладает президент России. Утверждать такое решение уполномочен Совет Федерации РФ.