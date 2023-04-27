Захарова жестко ответила на заявление посла США Захарова назвала выдачу визы после выхода срока вылета любимым трюком властей США

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мария Захарова

Выдача виз после истечения срока вылета — любимая уловка американских властей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Также, по ее словам, посол США Линн Трейси продолжает распространять фейки, утверждая, что российские журналисты, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова на поездке в США для работы в СБ ООН, могли отправиться туда самостоятельно после получения виз.

Выдача виз после истечения срока вылета является любимой уловкой американских властей <...>. Все знают о множестве подобных случаев, но посол США все равно продолжает бесстыдно распространять фейки, — написала Захарова.

Она добавила, что российские журналисты не могли отправиться самостоятельно, потому что «благодаря сомнительной доброте американских властей» прямые рейсы Москва — Нью-Йорк давно отсутствуют. В итоге половине журналистов Вашингтон вернул паспорта без виз.

Линн, Вы разве не знаете, что такое разворот на 360 градусов и что Чёрное и Балтийское — это разные моря, как Анналена Бербок и Лиз Трасс? Или просто смело лжете? — отметила она.

Ранее Захарова заявила, что представитель Белого дома Джон Кирби «заврался» по поводу невыдачи американских виз российским журналистам, которые должны были отправиться вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на заседание Совбеза ООН.

Она отметила, что вместе с министром должны были полететь в том числе журналисты, которые не были аффилированы с государством. Захарова также назвала «пакостью» выдачу виз представителям российской прессы, когда самолет с Лавровым уже взлетел.