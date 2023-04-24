«Заврались»: Захарова обвинила Белый дом во лжи о невыдаче виз журналистам Захарова: в Белом доме заврались в попытке оправдать невыдачу виз США журналистам России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что представитель Белого дома Джон Кирби «заврался» по поводу невыдачи американских виз российским журналистам, которые должны были отправиться вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на заседание Совбеза ООН. Она отметила, что вместе с министром должны были полететь в том числе журналисты, которые не были аффилированы с государством. Захарова также назвала «пакостью» выдачу виз представителям российской прессы, когда самолет с Лавровым уже взлетел.

Это уже даже несмешно. Во-первых, среди журналистов, которые ожидали американскую визу, например, корреспондент «Интерфакса». Это тоже государственное издание? Во-вторых, визы посольством США были выданы «государственным СМИ», но только когда самолёт уже улетел. Каким образом подобными пакостями американские власти «отстаивают свободу прессы»? Джон, вы запутались, заврались, зашли в идеологический тупик, — написала Захарова.

Позже в эфире телеканала «Россия 1» она добавила, что американские власти неоднократно выдавали этим журналистам визы.

Ранее Кирби заявил, что США отказали в выдаче виз российским журналистам в связи с тем, что, по мнению Вашингтона, они являются «органами пропаганды». Он подчеркнул приверженность Соединенных Штатов свободе прессы.

На фоне скандала директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил, что российская сторона была бы не прочь, чтобы штаб-квартира ООН переехала в более нейтральную точку, Женеву или Вену. Он объяснил, что добираться до Австрии и Швейцарии, во-первых, быстрее, а во-вторых, руководство этих стран более нейтрально, «даже несмотря на то, что сейчас они делают».