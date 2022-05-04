Захарова: западным СМИ запрещают брать интервью у российской стороны

Мария Захарова / Фото mid/vk.com

Сотрудникам средств массовой информации (СМИ) Запада не разрешают брать интервью у российских руководителей, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik. По её словам, такая ситуация сложилась в том числе с запросами от немецких и испанских журналистов.

Когда [западными СМИ — NEWS.ru] направляются запросы на интервью, и мы начинаем их готовить с точки зрения логистики — время согласовывать, формат и так далее — вдруг оказывается, и нам об этом журналисты сообщают, что им запрещают брать интервью у российской стороны, — рассказала представитель ведомства.

Захарова подчеркнула, что аналогичные инциденты наблюдались при запросе журналистов из Германии и Испании.

Мы подготовили интервью, ответы на вопросы одного их крупнейших испанских агентств, и они дали заднюю, — сказала она.

Как отметила представитель МИД России, подобная тенденция стала новой реальностью.

Элементы такого же отношения мы видели регулярно, просто тогда нас корректировали — вырезали куски, не давали в эфир, ссылаясь на технические параметры, — заключила она.

Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) ранее не допустила Россию до участия в этом году в мероприятиях, приуроченных ко Всемирному дню свободы печати, который отмечают 3 мая. В ведомстве отметили, что секретариат ЮНЕСКО пошёл на поводу у стран, которые выступают за «отмену» России и блокируют все точки зрения, противоречащие «ультралиберальным установкам Запада».