МИД: ЮНЕСКО не допустил Россию до участия в Дне свободы печати МИД РФ: ЮНЕСКО не допустил Россию до участия во Всемирном дне свободы печати

Штаб-квартира ЮНЕСКО во Франции / Фото Bumble Dee / Shutterstock.com

Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) не допустила в этом году Россию до участия в мероприятиях, приуроченных ко Всемирному дню свободы печати, который отмечают 3 мая, сообщает МИД РФ. В ведомстве отметили, что секретариат ЮНЕСКО пошёл на поводу у стран, которые выступают за «отмену» России и блокируют все точки зрения, противоречащие «ультралиберальным установкам Запада».

Секретариат ЮНЕСКО пошёл на поводу у группы известных, крайне ангажированных стран, продвигающих на международной арене политику «отмены» России, — указывается в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что, организаторы, лишая российских представителей возможности обсуждать актуальные для всего международного сообщества вопросы, подрывают доверие к конференции как площадке для непредвзятого и профессионального диалога.

3 мая отмечается Всемирный день свободы печати, который был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Инициаторами стали африканские журналисты, которые в 1991 году приняли Виндхукскую декларацию в поддержку независимой прессы.

Три года назад во Всемирный день свободы печати в России запустили Центр мониторинга нарушений прав журналистов. Это произошло благодаря совместным усилиям Союза журналистов России и Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ.